Regularnie bywa w Polsce. Nieliczni wiedzą, że ma tu rodzinę

Co więcej, Debicki nie ukrywa także, że interesuje się naszą rodzimą kinematografią. "Kiedy myśli się o polskich filmach i polskich filmowcach, to widać tam wielki talent do opowiadania historii. Czasami myślę, że to ta polska część we mnie ciągnęła mnie do aktorstwa" - mówiła w "DDTVN".