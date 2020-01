WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Brigitte Macron z wizytą w szpitalu. Żona Emmanuela Macrona podjęła ważna decyzję

Brigitte Macron stanie na cele fundacji charytatywnej. Dawno niewidziana żona prezydenta Francji na spotkaniu z chorymi prezentowała się rewelacyjnie.

Brigitte Macron objęła ważne stanowisko

Brigitte Macron w środę ogłosiła, że stanie na czele organizacji charytatywnej wspierającej najmłodszych pacjentów francuskich szpitali. Fundacja „Szpitale Paryża – Szpitale Francji", nad którą przejęła kierownictwo, co roku zbiera pieniądze dla chorych dzieci.

Brigitte Macron gościem w szpitalu

66-latka oficjalnie rozpoczęła 31. kampanię charytatywną, której celem jest zebranie pieniędzy dla dzieci i młodzieży przebywających we francuskich szpitalach. W placówce zdrowotnej pojawiła się w obecności Didiera Deschampsa – kapitana reprezentacji Francji, która osiągnęła mistrzostwo świata w 1998 i mistrzostwo Europy w 2000 roku.

Musimy przyznać, że na spotkaniu z chorymi Brigitte Macron prezentowała się świetnie. Pierwsza dama na tę okazję włożyła białą koszulę z żabotem oraz czarną dwuklapową marynarkę. Do tego dobrała szary szal. 66-latka była uśmiechnięta, pełna energii i zaangażowana w nową rolę.

Warto wspomnieć, że Brigitte Macron objęła nowe stanowisko po głośnych, wielomiesięcznych strajkach francuskich lekarzy i pielęgniarek. Pracownicy służby zdrowia narzekali na cięcia budżetowe i serię zamknięć placówek zdrowotnych.