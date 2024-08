Ukryta funkcja karty Moja Biedronka. Każdy może z niej skorzystać

Chyba każdy z nas lubi robić zakupy w nieco niższych cenach. Właśnie dlatego chętnie zapisujemy się do różnych klubów członkowski, pobieramy aplikacje i zakładamy karty lojalnościowe. Tego typu program funkcjonuje również w Biedronce. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że włączając dodatkową funkcję w aplikacji, zaoszczędzimy nie tylko my, ale również nasi bliscy.

Dla wielu polowanie na okazje cenowe to niemalże hobby. W końcu czuć w tym nutę rywalizacji oraz dreszczyku emocji spowodowanego tym, czy jakiś produkt uda nam się kupić taniej. Znane sklepy oferują także specjalne programy lojalnościowe, dzięki którym klientom oferowane są często produkty w jeszcze niższych cenach. Sporą popularnością cieszą się karty Moja Biedronka.

Dzięki nim w dodatku oszczędzamy nie tylko my, ale również nasi bliscy. Wystarczy, że w aplikacji dodamy maksymalnie dwie osoby, z którymi będziemy dzielić się swoimi zniżkami. Opcja ta najlepiej sprawdzi się przede wszystkim w przypadku osób, które robią zakupy w zupełnie innym niż my sklepie. Dzięki temu mogą skorzystać również z promocji na produkty, które nie znajdziemy w naszym pobliskim markecie.

Włączenie funkcji dzielenia się z maksymalnie dwiema osobami zniżkami na produkty w Biedronce jest bardzo proste. Wystarczy otworzyć aplikację, a następnie kliknąć w znajdujące się na dole po prawej stronie trzy kropeczki. Później trzeba przejść do ustawień konta, gdzie należy wybrać "Wspólne Konto Moja Biedronka".

Wówczas należy zaprosić bliskich do współdzielenia konta, wpisując w odpowiednie rubryki ich numery telefonów. Na koniec wystarczy już tylko zatwierdzić wprowadzone zmiany i cieszyć się wspólnymi zniżkami.

