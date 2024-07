Ceny w Lidlu nie są papierowe. Klientka pokazała zaskakujące nagranie

Pod wideo posypały się komentarze. Dla niektórych była to nie lada nowina. "Serio? Przecież to wygląda jak papierowe... Dobra świat dalej potrafi zaskakiwać", "Aż muszę pomacać, jak będę w Lidlu, szok" – czytamy.

Ale znalazły się też osoby, które wiedziały o tej technologii. "Już od jakiegoś czasu i to świetne rozwiązanie! A nie bieganie z cenówkami jak w biedrze, gdzie promocje potrafią się zmienić trzy razy dziennie i wiecznie nieaktualne ceny na półkach. Jak pracownice mają niby nadążyć... Nie da się" – napisał jeden internauta.

