Brutalny atak na kontrolerkę biletów. Kobieta ma uszkodzony kręgosłup

Zawód kontrolera biletów w komunikacji miejskiej nie należy do najłatwiejszych, bo pracownicy są narażeni na nieprzyjemne sytuacje. Kłótnie z pasażerami, którzy podróżują na gapę to codzienność, jednak zdarzają się też inne, niebezpieczne momenty. Przykładem mogą być wydarzenia, które miały miejsce w miniony piątek w jednym z autobusów w Rzeszowie.

Sprawę opisał na swojej stronie internetowej i facebookowym profilu Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Młody mężczyzna podczas kontroli nie chciał pokazać ważnego biletu i próbował opuścić pojazd. Gdy kontrolerka ponownie poprosiła go o okazanie biletu, zrobił się agresywny i wypchnął ją z autobusu.

"Kobieta upadła na chodnik. Pasażer uciekł z autobusu. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia oraz policja. Kobieta została przewieziona do szpitala. Stwierdzono u niej: uraz głowy i kręgosłupa szyjnego, liczne otarcia, obrażenia łokcia i nadgarstka" - poinformowało kilka dni później ZTM.

Jak przekazano w komunikacie - agresywny pasażer zostawił w autobusie swój plecak z dokumentami, dzięki czemu udało się ustalić jego personalia i przekazać go policji.

"Z naszych informacji wynika, iż była to osoba niepełnoletnia. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane na monitoringu znajdującym się w autobusie" - poinformowano.

