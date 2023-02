W Krakowie to już plaga. Kontrolerka biletów boi się o własne życie

To już piąte tak poważne zdarzenie w przeciągu ostatnich tygodni. Kilka dni wcześniej w autobusie linii 129 doszło do pobicia kontrolera. Mężczyzna doznał poważnego urazu głowy. Wcześniej ofiarą agresywnych pasażerów padła inna rewizorka. Gapowicz wyrwał urządzenie do kontroli biletów i rzucił w kobietę, przez co ta miała zszywany łuk brwiowy. Ataki niepokoją pracowników firmy rewizyjnej. - Wchodzimy do pojazdu z obawą o własne życie - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Anna (tożsamość bohaterki została ukryta na jej prośbę), kontrolerka biletów z Krakowa.