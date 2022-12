Brytyjczycy na to czekali. Kate zabrała głos

"Kate jest zawsze źródłem pozytywności i wdzięku. Materiał na królową", "Uosobienie elegancji, co za wzór do naśladowania. Jej Wysokość była i nadal będzie dumna ze wszystkiego, co robi", "Kate była zwykłą osobą i została zaakceptowana przez opinię publiczną i rodzinę królewską, ponieważ ma dla siebie godność, wdzięk oraz przyzwoitość. To wszystko" - czytamy w komentarzach pod postem na Instagramie.