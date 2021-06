Burzliwe życie uczuciowe Donalda Trumpa. Traktował kobiety jak ozdoby

Twarde warunki

Donald Trump jest przyzwyczajony do tego, że dostaje od życia, co chce. Gdy poznał piękną modelkę i narciarkę, Ivanę Trump, nie owijał w bawełnę. - Jeśli nie wyjdziesz za mnie, zrujnujesz sobie życie - powiedział do wybranki. Kobieta nie wahała się, spakowała walizki i przeprowadziła się do przyszłego męża na drugi koniec świata. Zanim para stanęła na ślubnym kobiercu, mężczyzna zażądał podpisania intercyzy. Dokument zawierał między innymi zapis, że kobieta ma w razie rozwodu zwrócić mężowi wszystkie prezenty.