Buty na słupku rządzą tej wiosny i tego lata. Zobacz, jak noszą je Julia Wieniawa, Lara Gessler i inne gwiazdy!

Anna Dec w stylizacji z butami na słupku

Na zupełnie inny zestaw zdecydowała się Anna Dec, która modne klapki na słupku założyła do jeansów z luźną nogawką, satynowego topu i marynarki oversize. W takiej stylizacji z powodzeniem możesz wybrać się na wieczorne wyjście ze znajomymi. A zamieniając top na koszulę, zyskujemy look idealny do pracy.