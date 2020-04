Buty na wiosnę za mniej niż 100 złotych. Paulina Sykut-Jeżyna pokazała stylizację

Buty na wiosnę, które z pewnością się przydadzą to adidasy. Sportowe buty, które można łączyć z elegancką sukienką czy zwiewną spódnicą to z pewnością sneakersy. Paulina Sykut-Jeżyna zaprezentowała na Instagramie model, który kosztuje mniej niż 100 złotych. To but na grubej podeszwie. Dostępny jest w jasnym kolorze oraz w ciemniejszych barwach.