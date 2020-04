Paulina Sykut-Jeżyna jeździ rowerem na balkonie. "Cudowne rozwiązanie"

Pandemia koronawirusa nie zwalnia od treningów i dbania o kondycję fizyczną szczególnie sportowców zawodowych. Swój sposób na zachowanie świetnej sylwetki znalazła także gwiazda Polsatu, Paulina Sykut-Jeżyna. Pokazała jak jeździ na rowerze zamontowanym do trenażera. Trenażer to urządzenie, do którego wstawia się rower, mocuje tylne koło na specjalnych uchwytach i kręci w miejscu, nie martwiąc się o równowagę.