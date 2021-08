Buty ślubne – jakie wybrać? Propozycje modeli, w których przetańczysz całą noc

Jeśli stawiasz na klasykę i ponadczasową elegancję, to strzałem w dziesiątkę będą skórzane czółenka i szpilki w odcieniu białym lub beżowym. Koniecznie dopasuj ich kolor do sukni! O ile biała kreacja wygląda dobrze z butami ślubnymi w tonacji nude, tak w odwrotnym przypadku takie zestawienie może się nie udać. Nie szalej z wysokością obcasa. 7-8 centymetrów wystarczy, abyś wyglądała zjawiskowo, jednocześnie zapewniając ci optymalną stabilność podczas spaceru do ołtarza czy wielogodzinnych szaleństw na parkiecie.