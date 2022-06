Buty znów będą jak nowe. Wystarczy, że przetrzesz je... ziemniakiem

Czyszczenie skórzanych butów ziemniakiem

Niewiele osób wie, że o skórzane buty można dbać bez stosowania chemicznych i drogich środków dostępnych w sklepach. Do tego celu przyda się... ziemniak. Pospolite warzywo pozwoli skutecznie i tani odświeżyć wygląd skóry naturalnej. Można go stosować zarówno do pielęgnacji butów, jak i torebek czy innych skórzanych akcesoriów, np. pasków do spodni.