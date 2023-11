By Dziubeka: Biżuteria, która podbija serca znanych i lubianych

By Dziubeka: Co to za firma?

Firma By Dziubeka to symbol determinacji i pasji, której początki sięgają 2006 roku. Założona przez Annę Dziubek, początkowo nie zapowiadała się na biżuteryjnego giganta. Anna, z wykształceniem ekonomicznym, wraz z mężem inżynierem, zawsze miała zamiłowanie do mody i stylizacji. Inspirujący był dla niej moment narodzin syna, który okazał się być punktem zwrotnym w jej karierze. Historia marki By Dziubeka rozpoczęła się od skromnego zakupu koralików na Allegro za 80 zł, z których Anna wykonała pierwsze kolczyki. Zyskały one aprobatę wśród koleżanek na studiach, co zapoczątkowało drogę do stworzenia niezwykłej marki.