Był z nią do samego końca. Po jej śmierci pokazał nagranie

Shannen Doherty zyskała międzynarodową sławę dzięki serialom takim jak "Beverly Hills 90210" oraz "Czarodziejki". Chociaż swoją karierę zakończyła kilka lat temu, wciąż fani pamiętali o gwieździe. W ostatnich latach skupiła się na swoim zdrowiu oraz walce ze złośliwym nowotworem piersi. Doherty otwarcie mówiła o chorobie, a także przerzutach do kości i mózgu. O śmierci artystki poinformowała na łamach "The People" jej menadżerka Leslie Sloan.

W 2015 roku Shannen Doherty zdiagnozowano raka piersi. Po początkowym leczeniu choroba ustąpiła, ale niestety powróciła w 2019 roku. W kolejnych latach aktorka dzieliła się informacjami o rozprzestrzenianiu się nowotworu do mózgu i kości.

Pomimo ciężkiej choroby, Doherty stała się symbolem niezłomnej walki o zdrowie i życie. Otwarcie dzieliła się informacjami o swoim leczeniu, a niedawno w swoim podcaście "Let's Be Clear with Shannen Doherty" wspomniała o czekającej ją kolejnej chemioterapii.

