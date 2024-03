Ma raka w czwartym stadium. Zadziwiła wpisem o Kate

"Bycie osobą publiczną nie oznacza, że jest się własnością społeczeństwa. Wszyscy mamy prawo przechodzić przez chorobę prywatnie. Atak teorii spiskowych i zwykłej, chorobliwej ciekawości zmusił ją do wytłumaczenia się, zanim pogodziła się z diagnozą i wyjaśniła sytuację swoim dzieciom. Modlę się, aby był to moment nauki dla nas wszystkich, by szanować prywatność innych, niezależnie od tego, czy są osobami publicznymi" - czytamy we wpisie Shannen Doherty, opublikowanym na Instagramie.