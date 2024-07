Shannen Doherty nie żyje. Do końca walczyła o rozwód z mężem

Doherty, znana m.in. z "Beverly Hills 90210" i "Czarodziejek", kilka lat temu zakończyła karierę aktorską i skupiła się na zdrowiu. Nie ukrywała, że walczy ze złośliwym nowotworem piersi, który był już w czwartym stadium. Kilka miesięcy temu poinformowała także o przerzutach do mózgu i kości oraz fazie terminalnej choroby.

Gdy w 2015 roku aktorka po raz pierwszy usłyszała diagnozę brzmiącą "rak piersi", podkreślała, że może liczyć na wsparcie męża. Kurt Iswarienko miał być przy niej na każdym etapie leczenia, nie opuszczać i zagrzewać do dalszej walki z nowotworem.

Wszystko odmieniło się jednak w grudniu 2022 roku, kiedy w mediach pojawiły się pierwsze doniesienia o kryzysie w ich małżeńskie. Iswarienko miał dopuścić się zdrady żony ze swoją agentką, Collier Grimm. Gdy Doherty dowiedziała się całej prawdy, 21 kwietnia 2023 roku ostatecznie zdecydowała się wnieść do sądu pozew o rozwód.

Shannen Doherty i Kurt Iswarienko walczyli ze sobą o alimenty. W połowie tego roku "People" dotarł do dokumentów, z których wynikało, że Doherty nie otrzymała pełnej informacji na temat zarobków męża. Twierdziła, że ten specjalnie przeciąga proces.

