Rozstali się po 20 latach. Nie jest tajemnicą, dla kogo ją zostawił

Po nieudanym małżeństwie, z którego ma syna, Mateusza, poznał Ilonę Kucińską, aktorkę dubbingową, którą użyczyła głosu w rozmaitych animacjach, m.in. "Piękna i Bestia", "Kung Fu Panda", "Most do Terabithii". Pojawiała się gościnnie w produkcjach telewizyjnych.

Spotykali się na planach licznych produkcji, m.in. "Barw szczęścia" — ona grała Mirosławę Korycką, mamę Alka, a on podstępnego Ryszarda Golonkę.

W 2009 roku media obiegły zdjęcia Boberka, na których wymieniał czułości z inną kobietą w nocnym klubie. Mimo to Ilona postanowiła mu wybaczyć i para zdecydowała się walczyć o swoją rodzinę.

Niestety pięć lat później do Ilony dotarły informacje, że sytuacja się powtórzyła. Aktorka miała dość i w maju 2014 roku wystąpiła o rozwód.

- Jarek nie planował tej miłości, przecież to była jego najlepsza koleżanka. Między zdjęciami spędzali ze sobą sporo czasu, ale nikomu nie przyszło do głowy, że coś ich może łączyć. Przecież oboje mieli ułożone życie - twierdził wówczas informator "Na żywo".

