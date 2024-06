"Żona pracuje w domu". Są małżeństwem od 8 lat

Choć jest o 10 lat młodsza, Agnieszka ujęła go swoją dojrzałością. Wojciech Błach wielokrotnie w wywiadach przyznawał, że na początku dużo ze sobą rozmawiali i zastanawiali się nad tym, czy to na pewno miłość, czy tylko fascynacja. Ostatecznie kobieta zerwała dla niego zaręczyny z innym mężczyzną i w 2016 roku para wzięła ślub. Obecnie wychowują synów, choć jak przyznają - w przypadku aktorów to wyzwanie.

On zarabia, ona prowadzi dom

Wojciech Błach jest ojcem trzech synów. Najstarszy ma 13 lat i jest owocem związku aktora z Kamillą Baar, znanej m.in. z serialu "Na dobre i na złe". Para rozwiodła się w 2009 roku.

W 2016 roku Wojciech ożenił się ponownie. Jego wybranką została Agnieszka, z którą doczekał się dwóch synów. Stwierdził, że trudno jest pogodzić pracę aktora z rolą ojca.

"To czynność niedokonana. Wciąż próbuję to godzić (...). Bez żony nie udałoby się to, co do tej pory się udało. Oby tak dalej" - mówił w najnowszym wywiadzie dla "Co za Tydzień".

Stwierdził, że zawód aktora jest wymagający. Zmienne godziny pracy i liczne wyjazdy sprawiają, że niełatwo jest sprostać równocześnie obowiązkom rodzicielskim. "To ogromne utrudnienie i wymaga to naprawdę dużej pracy logistycznej".

Dlatego razem z żoną reprezentują tradycyjny model rodziny, w którym to on zarabia, a małżonka zajmuje się domem i dziećmi.

"Myśmy się zdecydowali na taką opcję, w której pracuje zawodowo tylko ja, a żona pracuje w domu — tak. Uważam, że to ciężka codzienna praca" - wyznał.

"Pana żona również jest aktorką. Czy chciałby pan z nią zagrać w jednej produkcji?" - zapytał dziennikarz Norbert Żyła.

"Nie wiem, czy, którąś produkcję na to stać (śmiech)" - odpowiedział Wojciech Błach.

Dla niego zerwała zaręczyny

Poznali się w trakcie prób nad reżyserskim debiutem aktora, gdzie Agnieszka grała jedną z głównych ról.

Między nią a Wojciechem było 19 lat różnicy. On był świeżo po rozwodzie i jak przyznawał, czuł się wrakiem człowieka. Ona była zaręczona z pewnym Włochem, z którym mieszkała od pięciu lat.

- Zbliżyliśmy się do siebie, ale początkowo nie myślałam o nim, jako o kandydacie na męża – mówiła Agnieszka. - Dużo rozmawialiśmy, przyglądaliśmy się, czy to naprawdę miłość, czy może tylko fascynacja - dodała.

Aktor posiadał już dziecko z poprzedniego związku, co dla Agnieszki było kompletnie nową sytuacją. – Jako kobieta zawsze chciałam być najważniejsza dla swojego partnera. Byłam przyzwyczajona, że w związku to ja jestem księżniczką i to mnie pierwszą uratuje mój mężczyzna w czasie pożaru. A tu musiałam się dzielić.

Gdy jednak zobaczyła, z jaką czułością opiekuje się on Brunem, nie miała już żadnych wątpliwości. - Zaryzykowałam. Zawsze kieruję się sercem i dobrze na tym wychodzę - mówiła po latach.

Para wzięła ślub w maju 2016 r., a półtora roku później powitali na świecie Jeremiego. W 2022 roku ponownie zostali szczęśliwymi rodzicami kolejnego syna, Norberta.

Czy nie przeszkadza im różnica wieku? – Do dziadka mi jeszcze daleko. Moja żona jest ostatnim dzieckiem swoich rodziców, więc u nas nie ma aż tak dużych różnic mentalno-pokoleniowych – zapewniał w jednym z wywiadów aktor.

