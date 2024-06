Ma znanego syna. "Kiedyś miałem z tym problem"

"Dekoracja teatralna była dla mnie najlepszym placem zabaw. Gdy mój ukochany musical "Piotruś Pan", do którego libretto napisał Jeremi Przybora, wystawiany był w Romie, siedziałem w kulisach, obserwując, co dzieje się na scenie. Znałem na pamięć każde słowo, każdy gest. Gdy dochodziło do pomyłki inscenizacyjnej, muzycznej lub świetlnej, od razu to wychwytywałem" - mówił w tym samym wywiadzie.