"Był potworem". Była dziewczyna Hugh Hefnera o traumie, którą przeżyła w rezydencji Playboya

Zainteresowanie zoofilią nie było jednak jedyną, martwiącą ją sprawą. Hugh Hefner, zdaniem Theodore, miał obsesję na punkcie Charlesa Mansona. W swojej "kolekcji" posiadał prywatne nagrania, które pokazywały życie Mansona jeszcze przed dokonanymi morderstwami. Fascynowało go to, co zrobił, a przede wszystkim to, jak potrafił owinąć kobiety wokół palca. Dlatego chciał, żeby jego "króliczki" tworzyły jedną, wielką rodzinę.