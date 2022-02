Macierzyństwo ją przytłoczyło. O pomoc poprosiła księżną Kate. "Ma doświadczenie"

Księżna Kate wkroczyła oficjalnie do brytyjskiej rodziny królewskiej w 2011 roku, kiedy poślubiła w Opactwie Westminsterskim jednego z następców tronu, księcia Williama. Choć już od kilku lat nie ma przez to łatwego życia, w związku z ogromnym zainteresowaniem swoją osobą, wciąż pozostała tą samą Kate, którą była jeszcze przed ślubem. To sprawia, że członkowie rodziny królewskiej darzą ją szczególnym zaufaniem i często proszą o pomoc czy porady.