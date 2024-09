Był w Polsce gwiazdą. Mówi, dlaczego wrócił do Niemiec

Steffen Möller zdobył rozpoznawalność w Polsce za sprawą roli Stefana Müllera w serialu "M jak miłość", w którym występował przez pięć lat. Dzięki temu wystąpił także w talk show "Europa da się lubić", gdzie opowiadał o kulturze i obyczajowości Niemców. Po wielu latach spędzonych w Polsce wrócił jednak do swojej ojczyzny. Dlaczego?

Steffen Möller udzielił wywiadu serwisowi Onet Podróże, w którym wyjawił główny powód powrotu do Niemiec. Już wcześniej mówiono, że aktor zmagał się z brakiem pracy.

Po powrocie do Niemiec, Steffen Möller napisał także książkę o polsko-niemieckich parach pt. "Weronika, twój mąż tu jest! - Gdy Niemcy i Polacy się kochają". W wywiadzie nie tylko podzielił się radą dla takich par, ale opowiedział też o organizacji ich wesel.

- Recepta jest prosta: trzeba kupić moją wspaniałą książkę o tych parach, a życie będzie szczęśliwe! No, ale najpierw powinno się znaleźć wydawnictwo, które wyda tę książkę w języku polskim. Nadal szukam takowego - stwierdził żartobliwie Steffen Möller.

