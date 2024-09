Był w związku z 15‑latką. "Musiałem przedstawiać się jako tata"

Z kolei w Plejadzie podkreślał: - Zdarzyła mi się tylko jedna emocjonalna relacja z osobą poniżej dwudziestki. Gdy zaczęliśmy ze sobą chodzić, ona miała 15 lat, a ja 33. Dla wielu ludzi było to bardzo kontrowersyjne. Do tego stopnia, że oficjalnie nie mogliśmy się spotykać.

Brylewska przyznała z kolei w 2014 roku, że związek z Tymańskim był dla niej "przyśpieszonym kursem dojrzewania". - Pamiętam, że kiedy go poznałam i zaczęłam spotykać się z jego znajomymi, muzykami trójmiejskimi, taką większą, fajną ekipą punkrockowców, pierwszy raz w życiu poczułam, że to świat, którego szukałam, i ludzie, którzy wyznają te same wartości, co ja. Podobnie czują i myślą. Zrozumiałam, że z nimi mogłabym działać. Dołączyłam do Enchantii i do dziś gramy razem - mówiła wówczas w wywiadzie dla "Monitora".