Tymon Tymański o biseksualnym coming oucie. "Miewałem przygody homoseksualne z kolegami"

Artystka skomentował też sytuację w kraju. – Nie lubię patrzeć, jak tłamsi się słabszych (…) Zawsze się będę utożsamiać ze słabszymi - podsumował muzyk. Okazuje się, że Tymański chce podobną postawę przekazać swoim dzieciom. – Ostatnio mnie dziecko pytało, czy pan może malować paznokcie? Czy pan może pocałować pana? No, co mam powiedzieć? Pewnie, że może! Trzeba z nimi rozmawiać z humorem, nie można mieć w du*ie kija od szczotki. Na dłuższą metę warto wychowywać liberalnie, w poszanowaniu inności. Może od razu nie daje to tak oczywistych rezultatów, jak dyscyplina i kindersztuba, ale las rośnie wolno i tak jak chce – stwierdził muzyk.