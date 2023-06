Był żywą przynętą. Oto jak podziękował, gdy trafił do nowego domu

Pitbull trafił do schroniska w Stanach Zjednoczonych, po tym jak został odebrany poprzedniemu właścicielowi. Mężczyzna nie traktował zwierzęcia jak członka rodziny czy czworonożnego przyjaciela, lecz jako narzędzie do zarabiania pieniędzy. Bub był wykorzystywany podczas nielegalnych walk psów. Kiedy w końcu odebrano go od oprawców, był wychudzony, pokaleczony i nie ufał nikomu. Jego los odmienił się, gdy trafił do Katherine i jej chłopaka.