Była ambasador USA o zwycięstwie Trumpa. Przekazuje "dobre" wieści

Ponowny wybór Donalda Trumpa na urząd prezydenta USA wzbudza niemałe poruszenie w Polsce i na świecie. Wielu Polaków zastanawia się, jak zwycięstwo 78-letniego polityka może wpłynąć na nasz kraj. Głos zabrała była ambasador USA - Georgette Mosbacher. Jej słowa rzucają nowe światło na to, jak prezydent elekt postrzega nasz kraj na tle innych państw.

Mosbacher uważa, że Donald Trump zrealizuje obietnicę zakończenia wojny w Ukrainie. Zaznaczyła jednak, iż zrobi to tak, aby "przeciwnicy USA zrozumieli, że się ich nie boi".

Dodała jeszcze, że choć nie może ujawnić wszystkich szczegółów, to wie o czym mówi, gdyż dyskutowała o tych planach z osobami z kręgu najbliższych współpracowników Donalda Trumpa. "To jest krótka lista naprawdę dobrych fachowców" - zaznaczyła, odmawiając podania nazwisk kandydatów na najwyższe stanowiska w gabinecie przyszłego prezydenta USA.

Zapytana o swoją przyszłość, odpowiedziała, że jej praca w Polsce była bardzo chwalona przez Donalda Trumpa i obecnie jest gotowa na powrót do służby publicznej . Z nadzieją spogląda na rozwój wydarzeń.

Komentując zwycięstwo Donalda Trumpa, Georgette Mosbacher stwierdziła, że stanowi ono mocny mandat do rządzenia i było odrzuceniem przez Amerykanów "wokeizmu" (ideologii "przebudzonych") i lewicowej ideologii oraz mediów głównego nurtu.

