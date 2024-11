Nie kryje zachwytu wynikiem wyborów. "Donald, I love you"

Serial dokumentalny "Chłopaki do wzięcia" jest jednym z flagowych formatów Polsatu. Bohaterką jest m.in. Karina Koch, która brała udział w kilku sezonach show wraz ze swoim bratem Stefanem.

Kobieta zasłynęła m.in. ze swojego ogromnego przywiązania do Donalda Trumpa. Zdarzało się jej pozować do zdjęć i nagrań z flagą Stanów Zjednoczonych, a w jej domu można było ujrzeć zdjęcia 78-letniego polityka umieszczone w ramkach. Gdy Trump pokonał Kamalę Harris w wyścigu o władzę, Karina nie kryła swojej radości.

Koch uważa, że ludzie skusili się wyłącznie na darmową rozrywkę, ale wcale nie mieli chęci głosować na rywalkę jej idola. - Ludzie poszli na wiece, posłuchali muzyki i co zrobili? Siedzieli w domach albo poszli na Trumpa zagłosować. Tak to wygląda w polityce. Nie wszystko da się kupić, nie wszystko da się gwiazdami załatwić – skwitowała.

Dodała jeszcze, że bez Donalda Trumpa, jako przywódcy Stanów Zjednoczonych, sytuacja na świecie wyglądała zupełnie inaczej. Ściskając w dłoni zdjęcie polityka przemówiła: - Siedział ten pan w Białym Domu - było inaczej, nagle tego pana nie ma w Białym Domu i jaką sytuację mamy na świecie? Ile krajów jest w wojnie? Zbieg okoliczności? Myślcie sobie, co chcecie. (...) Ja jestem pewna, że za niedługo będzie się łagodzić - wyznała. Swoje nagranie zakończyła słowami: Donald, I love you.

