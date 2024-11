Donald Trump już mówi, że zwyciężył. Pytają, czy Melania wróci do Białego Domu

Donald Trump najprawdopodobniej po raz drugi obejmie urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Amerykanie zastanawiają się, co w tej sytuacji zrobi Melania Trump. Według źródeł zagranicznego magazynu "People" żona Trumpa wcale nie cieszy się na zamieszkanie wraz z Donaldem w Białym Domu. - Zaciska zęby, podnosi głowę i robi to, co musi - miała powiedzieć osoba z bliskiego otoczenia Melanii.