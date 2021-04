Była dyrektorka teatru krytycznie o Krzysztofie Krawczyku. "Ojciec polskiego disco-polo"

Po śmierci muzyka internet zalała fala pożegnalnych wpisów i wspominek. Niektórzy porównywali Krawczyka do Elvisa Presley'a i wyliczali, jak wiele hitów wypuścił na rynek muzyczny.

Dosadny komentarz

Jednak nie wszyscy się z tym zgadzają. Ewa Wójciak, była dyrektor jednego z poznańskich teatrów oraz dwukrotna kandydatka do Parlamentu Europejskiego, stwierdziła, że Krawczyk być może był miłym człowiekiem, ale "to ojciec polskiego disco polo i artysta na usługach peerelowskiej władzy" - czytamy na jej profilu w mediach społecznościowych.

Wójciak krytykuje pomysł organizowania specjalnych wydarzeń ku czci Krzysztofa Krawczyka. "Wszyscy chyba zwariowali. Ludzie! My mamy Gombrowicza" - dodała.

Post wywołał skrajne reakcje. Głos zabrał m.in. poznański polityk Jarosław Pucek, który zauważył hipokryzję w słowach Wójciak. Kobieta startowała do Parlamentu Europejskiego z listy Europy Plus.

"Liderami tego ruchu byli tak znani i niezłomni w PRLu jak Aleksander Kwaśniewski, Marek Siwiec, czy Robert Kwiatkowski. Wtedy jej komuna w życiorysach nie przeszkadzała. Biorąc to pod uwagę oraz okoliczności tego wpisu, trzeba uznać, że żenada to drugie imię rzeczonej artystki" - skomentował.

To nie pierwsza sytuacja, gdy Ewa Wójciak pokusiła się o dosadną krytykę. Kilka lat temu oburzyła się wyborem Jorge Mario Bergoglio na papieża. "No i wybrali chu**, który donosił wojskowym na lewicujących księży" - napisała o Franciszku. Sprawa trafiła do prokuratury, ale została umorzona.