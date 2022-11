40 lat temu znali ją wszyscy. Tak wygląda dziś

Niełatwe początki

"Nigdy nie planowałam zostać aktorką, moim marzeniem było stworzenie prawdziwego domu" - mówiła w jednym z wywiadów. Jednak życie w jej przypadku okazało się bardzo przewrotne. Została aktorką, ale rodziny nie udało się jej założyć. Linda Evans urodziła się 18 listopada 1942 roku w Hartford, w stanie Connecticut. Jej rodzicami byli tancerze, których sytuacja finansowa była daleka od marzeń. Kiedy Linda miała kilka miesięcy, postanowili przeprowadzić się do Hollywood. Dzięki temu, bardzo szybko mogła zadebiutować. Na początku występowała w reklamach. "Miałam 15 lat. Poszłam z przyjaciółką, by ją wesprzeć, na casting do reklamy, ale to mnie zauważył reżyser. Mój tata dopiero co przegrał walkę z rakiem, żyliśmy z ubezpieczenia społecznego. Nie mogłam odrzucić szansy na zarobek" - wspominała po latach.