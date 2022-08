Basia Pasek jest w ciąży. Była gwiazda "Dzień dobry TVN" pokazała brzuch

"Ktoś zapyta: kto dobrowolnie rezygnuje ze stałego, pewnego cyklu telewizyjnego? Odpowiem – osoba, która właśnie wydała książkę, którą czytają teraz tysiące ludzi i wierzy w to, co w niej pisze. A piszę o tym, że podążanie za głosem serca jest najważniejsze. Nieważne, co i kto o tym myśli i nieważne, czy »na chłopski rozum« to ma sens i czy bezpieczny port, który opuszczamy jest zjawiskowo piękny" – tłumaczyła na Instagramie.