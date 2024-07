Ok, rozumiem

Była gwiazdą Samoobrony. Po latach wróciła do słynnej wypowiedzi

Renata Beger to była posłanka Samoobrony, który blisko współpracowała z Andrzejem Lepperem. Ponad 20 lat temu zasłynęła kontrowersyjnymi wypowiedziami i charakterystyczną fryzurą. 18 lipca skończyła 66 lat.

Rolniczka z Wielkopolski szturmem weszła do polskiej polityki, zdobywając w wyborach w 2001 roku 10 tys. głosów i zostając posłanką. Wcześniej Renata Beger była kierowniczką sklepu spółdzielczego, nie zdobyła wyższego wykształcenia. Nie przeszkodziło jej to jedna, by zyskać sławę na całą Polskę.

Była posłanka od lat prowadzi ponad 200-hektarowe gospodarstwo rolne. Do 2008 roku pracowała w Sejmie. Zasłynęła charakterystycznym wizerunkiem, którego symbolem był długi warkocz, a także kontrowersyjnymi wypowiedziami.

Mówiła, że "lubi seks jak koń owies"

W 2003 roku Renata Beger wypowiedziała się na temat swojej urody, mówiąc, że "kolega twierdzi, że ma ku***ki w oczach". Jej słowa były komentowane w mediach, a także ocenione przez byłego prezydenta Lecha Wałęsę oraz obecnego premiera Donalda Tuska. Lata później była posłanka wróciła do swojej wypowiedzi w portalu natemat.pl.

"To był dla mnie zaszczyt, że ktoś zobaczył coś w moich oczach. Sama byłam zszokowana" - przyznała była posłanka Samoobrony.

Podczas rozmowy z portalem, Renata Beger wróciła również do swojej publicznej wypowiedzi na temat tego, że "lubi seks jak koń owies".

"To samo życie, potrzeba biologiczna. Jeżeli komuś się to nie podoba, to trudno. To nie jest mój problem. Uważam, że ktoś, kto nie ma nic do ukrycia, kto nie nabroił, może się pokusić o takie wyznanie" - powiedziała po latach.

Od ponad 40 lat jest w związku

Renata i Tadeusz Begerowie spotkali się po raz pierwszy podczas zabawy tanecznej. Mąż posłanki w wywiadzie dla "Przeglądu" opowiadał, że zobaczył ją stojącą pod ścianą w białej jedwabnej bluzce i granatowej spódnicy, podczas gdy on bawił się z innymi dziewczętami. Zauroczony jej skromnym i ładnym wyglądem, zaprosił ją do tańca. Spędzili razem cały wieczór, co zapoczątkowało ich wspólną życiową drogę.

Interesujące jest to, że Renata ma odmienne wspomnienia dotyczące ich pierwszego spotkania. Według niej to ona pierwsza zauważyła Tadeusza w tłumie i przyciągnęła jego uwagę spojrzeniem.

- Ściągnęłam go wzrokiem. Mówią, że mam specyficzny - powiedziała w rozmowie z "Super Expresem".

Renata i Tadeusz Begerowie są ze sobą od ponad 40 lat © AKPA | AKPA

Renata Beger cieszyła się popularnością wśród mężczyzn nawet po zawarciu małżeństwa. Jej atrakcyjność wynikała nie tylko z urody, ale także z charakteru - była znana z rubasznego humoru, pewności siebie i bezkompromisowości.

- Napisał do mnie pewien mężczyzna z Zabrza, który zaproponował mi małżeństwo. Odpisałam mu, że męża już mam, ale jego to nie zraziło i stwierdził, że to przecież żaden problem. Ostatnio na imieniny dostałam wielki kosz bordowych róż. Kwiaty dostarczyli mi akurat podczas posiedzenia komisji. Na dołączonej karteczce było napisane tylko: "Cichy wielbiciel" - zacytował posłankę "Przegląd".

Liczni wielbiciele nie spowodowali, że Tadeusz Beger zaczął obawiać się o wierność żony. Wyrażał się o ukochanej w samych superlatywach, podkreślając jej oddanie i brak wad. Para doczekała się dwójki dzieci: syna Roberta i córki Anity.

Z czasem zarówno Tadeusz, jak i Anita zaangażowali się w działalność polityczną. Mąż byłej posłanki objął stanowisko wiceprzewodniczącego Samoobrony w Złotowie, natomiast córka została radną oraz kierowniczką biura poselskiego swojej matki. Chociaż nikt nie spodziewał się, że Renata Beger po latach powróci do polityki, w marcu 2023 roku trafiła do Rady Rolników.

Renata Beger z córką i mężem w 2006 roku © AKPA

