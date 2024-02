Synowa Beger protestuje. "Jest czasem gorsza ode mnie"

Agnieszka Beger nie planuje pójść w ślady matki swojego męża. Jak mówi, "polityka to nic dobrego". Aktualnie jej rodzina zajmuje się hodowlą trzody chlewnej i rolnictwem ekologicznym. - Syn prowadzi gospodarstwo, a ona pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - tłumaczy jej teściowa. Czy Renata Beger widziałaby synową w polityce? Jak twierdzi, ma do tego predyspozycje i "jeśli zechce, to ma szanse".