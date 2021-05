Była jedną z najpiękniejszych modelek na świecie. Jak wygląda dziś Paulina Porizkova?

Piękna Czeszka przyszła na świat w 1965 roku w Prościejowie. Jej rodzice, uciekając przed inwazją Układu Warszawskiego, wyjechali do Szwecji. Siedem lat trwała walka, by córka mogła do nich dołączyć. Niestety, wkrótce doszło do rozwodu, a Paulina z bratem zostali właściwie pozostawieni sami sobie – przez pewien czas żyli w wielkiej biedzie.