Carmen Electra była gwiazdą "Słonecznego patrolu". Jak wygląda dziś?

Electra (a właściwie Tara Leigh Patrick) urodziła się w Ohio, ale gdy skończyła 21 lat przeprowadziła się do Minneapolis, gdzie za namową Prince'a zmieniła nazwisko. Na początku próbowała swoich sił jako wokalistka, jednak największą popularność zdobyła dzięki… śmiałym sesjom zdjęciowym.

Królowa "Playboya"

Przebojowa blondynka o wyrazistych rysach twarzy i szczupłej, ale kobiecej sylwetce idealnie wpisywała się w kanony piękna lansowane w latach 90. Do tego nie miała żadnych problemów, by pozować do zdjęć w samej bieliźnie, strojach kąpielowych lub… po prostu nago.