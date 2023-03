Była "królową życia". Mało kto wiedział, jak wygląda jej mama

Gwiazda nie ukrywa, że marzy o tym, by w przyszłości mieć ze swoim synem bardzo podobną relację. Sylwia Peretti zawsze mogła liczyć na mamę, co wielokrotnie podkreślała w opisach pod publikowanymi z nią zdjęciami. Mimo że na co dzień panie dzielą tysiące kilometrów, pozostają w bliskim kontakcie. Mama celebrytki mieszka we Francji, gdzie jak przyznała jej córka w odpowiedzi na pytanie fana, może czerpać z życia pełnymi garściami.