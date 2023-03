Wielki sukces Patricii Kazadi. Polka współpracuje z Victoria's Secret

Kazadi będzie współpracować z VS przy okazji kampanii społecznej dotyczącej piękna. "Może nie na wybiegu, ale za to w jak w ważnej akcji! Nie musiałam się zmieniać, dopasowywać do czyichś wytycznych - będąc po prostu sobą, na własnych zasadach - zostałam ambasadorką kampanii #undefinable Victoria’s Secret Narzuconym nam "beauty standardom" mówimy głośne: "pa-pa"! Piękno nie ma definicji! Chcę widzieć je w pełnym spektrum - bez względu na wiek, rozmiar czy kolor skóry. Piękno definiujesz TY!" - czytamy.