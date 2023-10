Była na marszu Tuska. Tak go podsumowała

W rozmowie z Plotkiem aktorka wyjaśniała, dlaczego zdecydowała się wziąć udział w marszu. - To oczywiste. Uważałam to za swój obywatelski obowiązek i za swoje prawo. Dobry obowiązek i należne mi prawo. Jak widać nie tylko ja tak myślę. Ponad milion ludzi zjechało wczoraj do Warszawy z całej Polski i wierzę, że ta niezwykle pozytywna energia miliona serc da pozostałym milionom siłę i wiarę, że nie są sami w swojej wieloletniej niezgodzie i w swoim sprzeciwie przeciwko obecnej - bezwzględnej, łamiącej wszelkie zasady demokracji i wyniszczającej Polskę – władzy i że wszyscy przyzwoici ludzie pragną zmiany tego koszmarnego, niekompetentnego i obrzydliwie zakłamanego rządu - podkreśliła.