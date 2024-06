Miała 21 lat, gdy wystąpiła w "Big Brotherze". Dziś jest już babcią

Był 2001 r. Na antenie TVN-u pojawił się program "Big Brother", który przyciągał przed telewizory miliony widzów. Uczestnicy show w mig zyskali sławę oraz rozgłos, który zapewnił im ogromną rozpoznawalność. Wśród nich była także Karolina Pachniewicz. Co u niej słychać? Sprawdźcie.

Widzowie do dziś wspominają uczestników show. Dziś jednak zaledwie garstka z nich pozostała w show-biznesie. Pozostali postanowili nieco wycofać się z życia "na świeczniku". Wśród nich jest także Karolina Pachniewicz.

Karolina Pachniewicz wiele lat temu przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka zresztą do dziś. To właśnie tam ułożyła sobie życie. Prężnie prowadzi także swój profil na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 10,5 tys. użytkowników.