Była w pierwszej edycji "Big Brothera". Bardzo się zmieniła?

Teraz w telewizji roi się od programów typu reality show. Wtedy była to absolutna nowość. Mowa oczywiście o "Big Brotherze", w ramach którego zwykłych ludzi zamykano w domu, gdzie nieustannie śledziły ich kamery. Pierwsza edycja została wyemitowana w Polsce w 2001 roku i okazała się wielkim hitem. Finał sezonu obejrzało prawie 10 milionów osób .

Wtedy prowadzącymi byli Martyna Wojciechowska i Grzegorz Miecugow, a nagrodę zgarnął Janusz Dzięcioł. Jako druga z programu odpadła Monika Sewioło. Choć szybko zakończyła swoją przygodę z show, to zdążyła wzbudzić niemałe emocje. A to głównie ze względu na fakt, iż nie miała problemu, by rozbierać się przed kamerami.