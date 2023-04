Była największym odkryciem "Mam talent". Dziś jest nie do poznania

Susan Boyle miała być skłócona z bratem. Pojednali się po latach

Kilka lat po programie głośno było o problemach rodzinnych, z którymi zmagała się wokalistka. Jak donosił "The Mirror", w 2013 roku Susan miała zatrudnić osoby ze swojej rodziny, by pomogły jej w karierze. Według doniesień mediów, współpraca z bratem, Gerrym, miała nie układać się najlepiej, a mężczyzna miał szantażować emocjonalnie siostrę i zmuszać ją do tego, by dała mu sporą sumę pieniędzy. On sam jednak temu zaprzeczał.