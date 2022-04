Była świadkiem tragicznej śmierci swojej córki. Rosjanie zastrzelili 12-latkę

Viktoria Kovalenko w pewnym momencie poprosiła rosyjskich żołnierzy, by sprowadzili ciała jej 12-letniej córki i męża, by mogła je pochować. "To był 12 marca. Zawołali mnie i powiedzieli: 'Chodź, zobaczysz, gdzie zostaną pochowani. Pochowano ich w lesie w dwóch grobach (...).' Zostaliśmy, by zasypać skrzynie ziemią, ale zaczął się ostrzał, więc uciekliśmy, zanim skończyliśmy je zakopywać. To było bardzo przerażające" – wyznała Ukrainka.