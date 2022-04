Rosjanie gwałcili Ukrainkę przez 12 godzin. Jej dzieci były świadkami tragedii

"To banderówka"

"Elena" 3 kwietnia wyszła do sklepu. Nagle usłyszała, że do środka weszli rosyjscy żołnierze. Ktoś z klientów rzucił w stronę Rosjan, że kobieta jest "banderówką", tym samym odnosząc się do Stephana Bandery, przywódcy nacjonalistów, którzy dokonali rzezi wołyńskiej. Ukrainka szybko opuściła sklep i udała się do domu. Dwóch rosyjskich żołnierzy podążyło za nią.