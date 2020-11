Była w nim szaleńczo zakochana. Dlaczego Alicja Bachleda-Curuś rozstała się z Piotrem Woźniakiem-Starakiem?

Piotr Woźniak-Starak poznał Alicję Bachledę-Curuś siedemnaście lat temu we Włoszech. Aktorka nie stroniła od sportów wodnych, co przykuło uwagę przyszłego producenta. Od zawsze lubił szybkość i sporty ekstremalne. Kiedy zauważył piękną dziewczynę na nartach wodnych, postanowił zwrócić na siebie uwagę. Od słowa do słowa i dwoje młodych ludzi zauroczyło się sobą. Zaczęli regularnie się spotykać, a w pewnym momencie wyjechali do USA.