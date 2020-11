Meghan Markle wyjechała do Meksyku? Informacje tabloidu potwierdzają znajomi Sussexów

Meghan uciekła do Meksyku?

W ciągu ostatnich tygodni plotki o drugiej ciąży nasiliły się. Dodatkowo australijski magazyn "New Idea" donosi, że między Meghan a Harrym doszło, podczas kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, do awantury.

Meghan chciała zaangażować się w wybory, dać wyraz swoim poglądom, na co nie zgodził się książę. Według protokołu obowiązującego rodzinę królewską, ma ona nie udzielać się politycznie. Podzieleni małżonkowie, według bliskich im osób, mieli mocno się pokłócić. Doszło wręcz do karczemnej awantury. Młoda mama postanowiła odpocząć w Meksyku od napięcia i emocji.

Jak podaje tabloid, aktorka miała polecieć do Meksyku prywatnym odrzutowcem jednego ze swoich znajomych. Meghan miała się zatrzymać w kurorcie One & Only Palmilla w Los Cabos. Przyjaciele Harry’ego mają nadzieję, że w czasie nieobecności żony przemyśli on swoją decyzję o wyprowadzce z Wielkiej Brytanii.