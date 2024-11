Była wielką gwiazdą. Jednym podpisem zarobiła 50 mln dolarów

Tina Turner urodziła się 26 listopada 1939 roku w stanie Tennessee. Niewiele osób wie, że tak naprawdę nazywała się Anna Mae Bullock. Początki aktywności muzycznej artystki datuje się na w lata 50., kiedy jeszcze uczęszczała do szkoły średniej. Jej kariera nabrała rozpędu, gdy spotkała pierwszego męża Ike'a Turnera i jego zespół Kings of Rhythm. Razem pojawiali się na scenie jako Ike & Tina Turner Revue.

W ciągu całej swojej kariery sprzedała ponad 180 mln płyt . W 2022 roku szwajcarski magazyn biznesowy Bilanz wycenił majątek Turner na 225 mln franków szwajcarskich – co odpowiada ok. 225 mln dolarów. Według magazynu Billboard na kilka lat przed śmiercią gwiazdy, jej nagrania na serwisach streamingowych przynosiły ok. 3,7 mln dolarów przychodów rocznie. Jej ostatnia trasa koncertowa, w którą wyruszyła w 2008 roku, wzbogaciła ją o ponad 132 mln dolarów.

W 2021 roku wytwórnia BMG nabyła prawa do muzyki, nazwiska oraz wizerunku gwiazdy . Piosenkarka przekazała największej wytwórni muzycznej na świecie prawa do nagrywania i publikacji światowych hitów, które powstały w ciągu sześciu dekad jej kariery. W tym czasie wciąż była związana z wytwórnią Warner Music.

Zapraszamy do dołączenia do grupy na FB - #Samodbałość. Tam na bieżąco informujemy o wywiadach i nowych historiach. Dołącz do nas i zaproś znajomych. Czekamy na was!