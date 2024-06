Pamiętacie ją z TVP? Teraz pracuje w Ameryce

W 2011 roku reprezentowała Polskę na Eurowizji, wzięła także udział w programie "The Voice of Poland" oraz przez wiele lat występowała jako solistka w "Jaka to melodia?". Teraz Magdalena Tul rozpoczyna karierę w Ameryce. Właśnie wydała singiel "Make Me Believe".

Magdalena Tul była związana z Teatrem Muzycznym "Roma" oraz Studio Buffo. Przez 15 lat śpiewała w teleturnieju TVP1 "Jaka to melodia?", a następnie wydała trzy albumy studyjne. Ponadto, w 2011 roku zwyciężyła w finale krajowych eliminacji i wystąpiła na Eurowizji z piosenką "Jestem". Dwa lata później wzięła udział w "The Voice of Poland", gdzie dołączyła do drużyny Tomsona i Barona, docierając do nokautów.

Teraz artystka postanowiła spróbować swoich sił za granicą i spełnia amerykański sen. Niedawno wydała piosenkę "Make Me Believe", która powstała przy współpracy z kompozytorami Jerrym Gildewellem i Chadem Rolandem. Część nagrań do nowego singla została zarejestrowana w studiu w Pittsburghu.

Magdalena Tul wyjechała do Ameryki

Chociaż artystka kilka lat temu zrezygnowała ze współpracy z TVP, nie powiedziała ostatniego słowa w muzyce. Obecnie wokalistka mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie kontynuuje swoją karierę.

Magdalena Tul wydała nową piosenkę, za której mix i współprodukcję odpowiada 16-letni syn wokalistki, używający pseudonimu Christopher Hand. Przy utworze "Make Me Believe" pracował także Tadeusz Mieczkowski, który ma na swoim koncie trzy nominacje do Fryderyków.

"Praca nad 'Make Me Believe' była niesamowitym doświadczeniem. Jestem zaszczycona, że mogłam nagrać ten znakomity utwór i mimo tego, że nie jestem autorem, aranżacyjnie miałam tu olbrzymie pole do popisu i mogę z pewnością powiedzieć, że traktuje go również jak swoje dziecko. Jestem wdzięczna całej amerykańsko-polskiej ekipie, która pracowała przy nagraniu muzyki i teledysku. Wierzę, że ten utwór poruszy serca wielu ludzi" - wyznała Magdalena Tul.

Utwór promuje amerykańska wytwórnia Banner Records, znana ze współpracy z latynoskim trębaczem El Rubio i wokalistką country Laurie Shaw.

Artystka pokazała się w odważnym teledysku

Magdalena Tul współtworzyła scenariusz klipu, natomiast za reżyserię odpowiadał Dawid Ziemba, który wcześniej pracował z takimi polskimi gwiazdami jak Krystian Ochman (znany z utworu "River" z Eurowizji 2022), Viki Gabor, Sara James, Anna Wyszkoni oraz z zespołem Tulia.

Magdalena Tul - 'Make Me Believe' (Official Music Video)

