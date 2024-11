Regina Bielska była jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek lat 50. Urodzona w Wilnie piosenkarka koncertowała po całej Europie. Była porównywana do popularnej w tamtych czasach peruwiańskiej artystki Ymy Sumac.

Zasłynęła ponadczterooktawową skalą głosu. Do jej największych przebojów należą: "Pięciu chłopców z Albatrosa", "Szeptem", "Żyje się raz", "Liliowy wrzos", "Czarny Orfeusz" czy "Samotny dom".

Doceniano ją w Polsce i za granicą. Tylko ona z całej ekipy polskich artystów została zaproszona na występy w moskiewskim Music-Hallu. "Rosjanie są wrażliwi na muzykę, znają się na niej, dla mnie było to ogromne wyróżnienie" - mówiła kilka lat później.

Wraz z przeprowadzką do Warszawy poczuła na własnej skórze, że zaczęto sabotować jej karierę. Wielu zazdrościło jej zagranicznych sukcesów. Zespół otrzymał kilka propozycji od zagranicznych impresariów, na co nie patrzono wówczas w Polsce przychylnie.

PAGART (agencja artystyczna działająca od lat pięćdziesiątych do lat dziewięćdziesiątych XX w., zajmująca się promowaniem polskich artystów) na wieść, że może dojść do podpisania kontraktu z agentem słynnego wówczas zespołu Hazy’ego Osterwalda, zablokował to.