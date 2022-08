Była wybitną aktorką. Karierę Agnieszki Kurkówny przerwał nałóg i nieszczęśliwa miłość

Talent Agnieszki Kurkówny został odkryty przypadkowo. Przez brak planów na zimowe ferie matka zabrała ją na casting do filmu "Panny" w reżyserii Wojciecha Sawy. "Nie wyjeżdżałam wtedy na ferie zimowe i to miała być ich główna atrakcja. Wygrałam próbne zdjęcia raz, drugi, trzeci. Okazałam się dobra" - wspominała w jednym z wywiadów. Szybko poczuła, że aktorstwo to jej ogromna pasja.